Tunisie : Le business des piscines prospÃ¨re, la demande est croissante malgrÃ© des tarifs Ã©levÃ©s

Tunisie : Le business des piscines prospère, la demande est croissante malgré des tarifs élevés

Avec la chaleur estivale qui s’installe durablement et ces températures qui atteignent les 35 voire 40 °C en moyenne, les familles sont ravies de pouvoir profiter d’une baignade à la mer ou dans une piscine à proximité, pour se rafraichir. Mais en cette période post-Covid, plusieurs citoyens sont de plus en plus soucieux voire exigeants en matière d’hygiène. Ceux qui disposent du budget nécessaire optent pour la construction d’une piscine privée, qu’ils considèrent comme un investissement certes cher, mais qui est rentable à long terme.

Avec la crise sanitaire, ce business fait flores, vu le coût de se procurer ce privilège. De peur d’éventuelles contaminations par les maladies, certains clients se méfient des hôtels, des plages privées et préfèrent se contenter d’un bassin privé, qui ne soit pas fréquenté par un nombre illimité de personnes. A quel prix peut-on accéder à ce luxe d’avoir une piscine chez soi ? Les entreprises de construction ont-elles profité de la crise sanitaire pour vulgariser ce privilège et le rendre plus accessible aux budgets moyens. Reportage.

A 10h30 du matin, un magasin de construction de piscine situé à la Soukra, était déjà rempli de clients, d’entrepreneurs à la recherche de matériel, et des curieux qui demandaient les tarifs des différents types de bassins…

D’après un des commerciaux, ce sont des clients de la classe aisée, qui sont en plein chantier de construction de leurs propres villas, qui viennent pour choisir leur piscine…D’autres clients sont des hôteliers, des restaurateurs et des personnes actives dans le secteur du tourisme, des propriétaires ou gérants de maisons d’hôte, qui achètent des produits d’entretien, éclairages étanches, et des pièces de rechange d’infiltration et de nettoyage automatique…

En interrogeant la chargée de clientèle sur le modèle le plus convoité par les clients, elle nous a proposé celui construit en béton, revêtu en Liner. « Il s’agit d’une paroi en polyester qui couvre le bassin et qui épouse sa forme, et assure son étanchéité. Cette matière peut être ensuite couverte par des plaques de mosaïques de couleurs différentes, bleu, vert…L’entreprise s’occupe de creuser le sol, de poser les armures en fer et béton, et de l’habillage en Liner, l’installation de la pompe d’infiltration et des accessoires (spots de lumière, dalles antidérapants…. Il s’agit de la formule la moins chère dans ce magasin, pour un bassin de 4 mètres de longueur et de 2 mètres de largeur, dont le cout s’élève à 28.000 DT.

« L’entreprise propose aussi un paiement par facilité. La moitié du prix doit être payé au comptant et le montant restant est remboursé sur une période de 12 mois (1166 DT mensuels) », nous indique la commerciale. Elle nous a aussi informé que l’entretien à la chlore ainsi que les accessoires de mesure du niveau du Ph dans l’eau (électrolyseurs), les produits de nettoyage des impuretés, bactéries, et champignons, coutent de plus en plus chers… « L’année dernière 5 kilogrammes de chlore se vendaient à 60 DT, cette année ce tarif a doublé, sachant qu’une piscine doit être nettoyée toutes les semaines avec ce produit, en été, vu l’usage permanent de l’eau… ».

Par ailleurs, il existe d’autres types de piscines Low Cost, comme les bassins en bois dont le prix est compris entre 1500 et 18 000DT, des piscines hors sol situées à 2000 DT/10 000DT). Sans oublier le cout de la fourniture complémentaire, comme l’alarme (200-1000 DT), les barrières de sécurité (400-12 000 DT), et la couverture (2000-15000 DT). Ces tarifs sont au plus hauts lorsque les dimensions sont plus larges…

Les piscines Low Cost, opportunité ou arnaque ?

En effet, pour construire une piscine Low Cost, le cout est certes moins cher, mais il faut aussi se diriger vers un professionnel, sinon ce rêve d’avoir une piscine sur sa terrasse, peut vite virer au cauchemar. C’est le cas de Mahmoud, un particulier qui a fait appel à une entreprise de construction, mais celle-ci enchaine les mal façons et le chantier s’éternise, selon lui.

« Le premier jour, il y avait un maçon qui a creusé le trou sur le sol du jardin, plus il n’y avait plus personne. Après trois mois enfin, quelqu’un est venu tirer les tuyaux, et la liste des dépenses supplémentaires n’en finit plus de s’allonger. 10 000 à 12 000 dinars de plus de ce qu’on imaginait au départ, sachant que le dans devis initial, il était écrit 5000 DT, contre une piscine en bois », déplore-t-il.

Finalement, la société dépose le bilan. Heureusement pour Mahmoud, il n’a pas eu à payer la dernière facture de 5400 DT. Et la justice lui a donné raison. Ce particulier a fait appel à cette entreprise de construction de piscines pour réparer les dégâts. « Ils ont échangé un tiers des équipements, et l’affaire avait terminé en justice… », nous confie-t-il.

D’après l’entrepreneur chargé de la réparation de sa piscine, vu que les professionnels sont surchargés de travail, cela laisse de la place à des opportunistes. Il nous a raconté les dégâts subis par un autre client qui a dénoncé une société Low Cost à cause d’un revêtement inadapté, qui se décollait à plusieurs endroits de sa piscine. « Ce professionnel a refusé de reconnaitre sa responsabilité. Le propriétaire a dû rétablir tout le chantier dès le départ ».

Pour les moyens et petits budgets, les Home Spa, ce nouveau commerce qui gagne du terrain est apparu en Tunisie pour combler la demande d’une clientèle, en quête de retrait social, notamment en cette période post-covid.

Pour se rafraichir en toute intimité chez soi, dans son salon, chambre à coucher, terrasse ou jardin est désormais possible, avec les Home Spa qui se louent à domicile. A 180 DT les 24h, des entreprises spécialisées dans la location des bassins démontables installent le spa, pour ensuite le récupérer le lendemain. Plusieurs familles en font de plus en plus appel, pour profiter un peu de ce privilège de se baigner, sans avoir à se déplacer dans un hôtel. En effet, les idées ne manquent pas aux entrepreneurs, qui n’hésitent pas à profiter des nouveaux modes de consommations de la société…

E.B