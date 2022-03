Tunisie : Le centre urbain Nord, point de départ d’une campagne nationale de propreté

Le ministère de l’Environnement annonce une campagne de propreté dans l’ensemble des régions en vue d’améliorer la situation environnementale dans le pays.

Le Centre Urbain Nord était hier, mercredi 09 Mars, le point de départ de ce coup de propreté générale.

Le ministère appelle les composantes de la société civile et les entreprises publiques et privées à contribuer à la propreté de l’environnement, de la cité et des régions environnantes.

Les citoyens sont également appelés à s’inscrire dans cette campagne ; la propreté étant une responsabilité collective.

Gnetnews