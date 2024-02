Tunisie : Le chef du gouvernement rencontre le président du MEDEF français autour du partenariat et de l’investissement

A l’occasion de la visite de travail, qu’il effectue à Paris, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu hier, mercredi 28 février 2024, le président du MEDEF (mouvement des Entreprises de France), Patrick Martin, et la délégation l’accompagnant.

Le chef du gouvernement a salué les relations économiques et d’investissement entre la Tunisie et la France.

Les opportunités bilatérales en termes de coopération et de partenariats ont été évoquées, où il était question du souhait de notre pays de polariser, davantage, d’investissements, notamment dans le cadre du climat d’affaires, dont la Tunisie se distingue, et ses compétences qui sont en capacité de contribuer, d’une manière efficiente, à faire réussir les investissements.

Le président du patronat français a, pour sa part, souligné la satisfaction des entreprises opérant en Tunisie du climat des affaires, et leurs dispositions à y renforcer, davantage, les investissements, à lancer de nouveaux projets de partenariat entre opérateurs privés des deux pays.

Patrick Martin a, par ailleurs, affirmé la volonté des entreprises françaises de réaliser des projets de coopération avec leurs homologues tunisiennes, en direction des marchés régionaux et africains.

La rencontre s’est déroulée, en présence, du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, de la ministre de l’Economie et de la Planification, de l’ambassadeur de Tunisie en France, et du président de l’UTICA.

Le locataire de la Kasbah a, également, rencontré les compétences tunisiennes établies dans l’Hexagone.

Gnetnews