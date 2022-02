Tunisie : Le collectif contre le coup d’Etat et Ennahdha reportent la manifestation du 06 février

Le mouvement Ennahdha et le collectif « citoyens contre le coup d’Etat » annoncent ce vendredi 04 février le report de la manifestation prévue le dimanche 06 février, au dimanche 13 février au même endroit et à la même heure.

Ce report intervient après « la polémique suscitée par cet appel à manifester, du fait de sa simultanéité avec un sit-in auquel ont appelé un groupe de partis et organisations en commémoration de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd », affirment-ils dans un communiqué conjoint.

Ils expriment, par ailleurs, « leur refus de toute instrumentalisation de cette concomitance pour revivifier une fausse polarisation, qui sera profitable au pouvoir du coup d’Etat ».

Ils appellent les militants et partisans de la rue démocratique, à rester « en état d’alerte pour observer ce sit-in, à sa nouvelle date ».

Le mouvement et le collectif affirment « prendre la décision de report, au nom de la responsabilité politique et de la préservation de l’unité nationale », soulignant que « ’affaire des martyrs du processus démocratique, est celle des démocrates et des partisans de la révolution, principalement ». Ceux qui l’ont trahie, sont ceux qui appellent à « l’éradication idéologique et la guerre civile », ajoutent-ils en substance .

Le comité de défense de Noureddine Bhiri avait appelé, auparavant, à ne pas manifester le 06 février, pour éviter les tiraillements et l’instrumentalisation d’une cause juste.

