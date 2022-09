Tunisie : Le comité de défense autorisé à accompagner Rached Ghannouchi au siège de l’unité anti-terroriste

Le comité de défense du président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a été autorisé, ce lundi 19 septembre 2022, de l’accompagner au siège de l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes et les crimes attentatoires au territoire national à Bouchoucha, à l’issue d’une convocation qui lui a été adressée au siège de cette unité, a déclaré le dirigeant du mouvement, Mohamed Goumani.

Le président d’Ennahdha est arrivé vers midi au siège de l’unité en question ; son comité de défense est constitué de Abdelfattah Mourou, Sami Triki, Noureddine Bhiri, et Samir Dilou.

Dans une déclaration à la TAP, Goumani a indiqué que l’on est revenu sur la décision d’interdire aux avocats d’accompagner Rached Ghannouchi au siège de l’unité, contrairement à ce qui a été le cas ce matin, lors de l’audition du vice-président du mouvement, Ali Larayedh.

Il a supposé que l’audition du président du mouvement et son vice-président intervienne au sujet du dossier d’enrôlement pour les foyers de tension, bien que l’on ne fasse pas mention de cela dans le texte de la convocation.

Le vice-président du mouvement, Ali Larayedh, était arrivé ce lundi à 10 heures, au siège de ladite unité de Bouchoucha ; des altercations ont opposé les avocats et les personnes l’accompagnant aux forces de sécurité, du fait de l’attachement de ces dernières à l’entrée de Ali Larayedh seul sans ses avocats.

Les unités sécuritaires ont demandé aux avocats de présenter ce qui prouve qu’ils assurent la défense d’Ali Larayedh en dehors du siège de l’unité, ce qui a suscité leur protestation.

Le comité de défense de Rached Ghannouchi et de Ali Larayedh a émis un communiqué, dans lequel, il a souligné que certains de ses membres ont été empêchés de rejoindre le siège de la brigade chargée de l’enquête, pointant « une atteinte au droit de la défense et une humiliation pour le barreau et les avocats ».

Des partisans du mouvement se sont rassemblés devant le siège de l’unité pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de « magistrature des instructions » et « demander un procès équitable ».

Le mouvement Ennahdha avait, auparavant, annoncé que son président, Rached Ghannouchi, et son vice-président, Ali Larayedh, ont reçu une convocation pour être présents au siège de l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, ce lundi 19 septembre.

Gnetnews