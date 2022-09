Tunisie : Rached Ghannouchi et Ali Larayedh convoqués ce lundi devant la brigade anti-terroriste

Le mouvement Ennahdha annonce que son président, Rached Ghannouchi, et son vice-président, Ali Larayedh, ont reçu une convocation pour être présents au siège de l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, ce lundi 19 septembre.

Dans un communiqué rendu public hier soir, dimanche, le mouvement qui « dit avoir coutume de respecter la justice et en défendre l’indépendance » met en garde contre « la gravité de la démarche adoptée par le pouvoir du coup d’Etat et ses tentatives de viser ses opposants, par le dénigrement, les affaires tendancieuses et les tentatives de faire pression et d’instrumentaliser la justice ».

Ennahdha considère « ce qui se passe comme s’inscrivant dans une tentative de détourner l’opinion publique de ses affaires et préoccupations économiques et sociales, et ses conditions de vie qui se dégradent ».

Le parti ajoute que cela « ne le dissuadera pas de défendre les droits légitimes des Tunisiens et d’en appuyer les actions pour les concrétiser », et annonce qu’il fera parvenir plus de données à ce sujet, ce lundi soir.

Gnetnews