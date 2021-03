Tunisie : Le comité scientifique propose l’allègement du couvre-feu et le maintien des autres restrictions

Le comité scientifique a proposé d’alléger les mesures du couvre-feu, tout en continuant à s’en tenir aux mesures de prévention contre le Coronavirus, annoncées le 15 janvier dernier, et maintenues jusqu’au 07 Mars, a indiqué l’un de ses membres sous le sceau de l’anonymat.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que les recommandations du comité qui seront soumises ce vendredi à l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, appellent au maintien des mêmes mesures décrétées auparavant, en vue de se prémunir contre le variant anglais, détecté en Tunisie.

Le seul allégement prévu par ledit comité est celui des heures du couvre-feu, a-t-il dit, excluant que la levée du confinement obligatoire ait été proposée.

Les restrictions qui ont cours jusqu’au 07 Mars, portent sur le confinement ciblé, soit l’interdiction des rassemblements, et des manifestations, le couvre-feu de 20h à 5h durant tous les jours de la semaine, le travail par groupe et par alternance dans l’administration, etc.

Il a, par ailleurs, ajouté que la dernière décision appartient à l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, qui pourrait décréter de nouvelles mesures.

Gnetnews