Tunisie : Le Comité scientifique recommande l’annulation du couvre-feu

Le Comité scientifique a recommandé, au terme de sa réunion périodique hier mardi pour l’évaluation de la situation épidémique, l’annulation du couvre-feu, et le prolongement d’une seule semaine des autres mesures, portant, notamment, sur le report ou l’annulation des rassemblements et manifestations dans les espaces ouverts et fermés, a déclaré le Directeur Général du Centre de Pharmacovigilance, Riadh Daghfous.

Dans une déclaration à la TAP, Dr. Daghfous a indiqué que « ces recommandations pourraient être révisées, selon l’évolution de la situation épidémique dans le pays, appelant les citoyens à se faire administrer la 3ème dose, (dose de rappel), pour la maîtrise de la situation épidémique et de la contagion par le virus ».

A rappeler que la présidence du gouvernement avait décidé le 25 janvier le prolongement des mesures émises le 12 du même mois, face à la 5ème vague de propagation du Coronavirus, pendant deux semaines supplémentaires, dont le couvre-feu de 22h à 5h le jour suivant, ainsi que le report ou l’annulation des rassemblements et manifestations.

La Tunisie a enregistré, au cours des dernières 24 heures, 5122 nouveaux cas de contaminations par le Covid-19 et 38 décès.

Gnetnews