Tunisie/ Coronavirus : Les courbes Ã©voluent Ã  hue et Ã  dia, 38 dÃ©cÃ¨s en un jour

Tunisie/ Coronavirus : Les courbes évoluent à hue et à dia, 38 décès en un jour

La situation épidémique est loin d’atteindre un point de stabilité, et les courbes de contamination et de décès continuent à évoluer à hue et à dia.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 07 février, 5122 nouveaux cas de contamination par le virus, après la parution des résultats de 15 243 analyses, soit un taux de positivité de 33,66 %.

Le bilan s’établit, à l’heure actuelle, à 950 757 contaminations, sur un ensemble de 4 151 259 analyses en laboratoire.

9669 malades ont été déclarés rétablis à la même date, portant le total à 850 452 guérisons.

Le bilan des décès, au cours des dernières 24 heures, est lourd ; 38 morts sont à déplorer.

Le bilan cumulé s’élève à 26 824 décès des suites du virus.

Les hospitalisations suivent, toujours, une cadence haussière, avec 1466 malades alités dans les établissements de soins publics et privés, dont 144 nouvelles admissions.

Sur l’ensemble, 252 patients sont placés en réanimation, et 59 sous respiration artificielle.

