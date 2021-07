Tunisie : Le confinement gÃ©nÃ©ral dÃ©crÃ©tÃ© dans 09 gouvernorats, dont Tunis et la Manouba (Ben Alaya)

Tunisie : Le confinement général décrété dans 09 gouvernorats, dont Tunis et la Manouba (Ben Alaya)

La porte-parole du ministère de la Santé, et coordinatrice nationale du programme Covid, a déclaré que neuf gouvernorats ont été classés, comme étant des zones rouges, où le niveau d’alerte est élevé.

Dans un entretien accordé hier soir à el-Hiwar Ettounsi, elle a indiqué que ces gouvernorats affichaient un taux d’incidence de plus de 400 cas pour 100 mille habitants et sont concernés par le confinement général. Il s’agit de Tunis, la Manouba, Zaghouan, Béjà, le Kef, Siliana, Sousse, Monastir et Kairouan.

Les gouvernorats du Grand-Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et la Manouba), sont interdépendants, et sont concernées par les mêmes mesures, a-t-elle souligné.

La DG de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), a affirmé que les investigations sont en cours pour déterminer l’origine du variant indien, et remonter au premier cas.

Ce faisant, Ben Alaya a averti contre « un été très difficile », « nous sommes en guerre », a-t-elle lancé, appelant à respecter les mesures de prévention et à reporter les fêtes et manifestations jusqu’à ce que la crise sanitaire soit surmontée.

Gnetnews