Tunisie : Le Conseil de l’ordre dÃ©lÃ¨gue au bÃ¢tonnier la mission de coordonner une initiative de sortie de crise

Tunisie : Le Conseil de l’ordre délègue au bâtonnier la mission de coordonner une initiative de sortie de crise

Le Conseil national de l’ordre des avocats annonce « avoir délégué au bâtonnier la mission de se concerter avec les organisations nationales, et la société civile, en vue de lancer une initiative nationale pour sauver le pays, dans laquelle le barreau aura un rôle pionnier, en préservation du droit du citoyen à une vie démocratique saine ».

Ladite initiative procéderait « d’une vision globale, pour réformer le dispositif constitutionnel et législatif, régissant les institutions constitutionnelles, la vie politique, sociale et économique, (loi électorale, loi des partis et associations, loi de la presse et de l’information, l’indépendance de la justice, la Cour constitutionnelle, la loi relatifve à l’investissement, les entreprises publiques, les énergies renouvelables, la digitalisation de l’administration, la santé, l’enseignement, la protection sociale…), en vue d’une sorite de crise », rapporte le barreau dans un communiqué.

Le Conseil de l’ordre des avocats appelle, dans un communiqué paru hier, mercredi 04 janvier, « à opter pour le dialogue, en vue de régler la crise à laquelle se heurte le pays, appelle le président de la république à agir, positivement, aux résultats de l’initiative, en vue de sortir de la crise et de ne pas l’approfondir ».

Les avocats organisent ce jeudi 05 janvier, « une journée nationale de colère dans les tribunaux, en signe de rejet de la version actuelle de la loi de finances 2023, qui est dénuée de toute vision réformatrice et toute mesure incitative pour l’économie , les secteurs et professions ».

La bâtonnier, Hatem Mziou, a déploré hier « les difficultés auxquelles se heurtent la profession, du fait de lois qui en réduisent le champ d’action, et des lois de finances iniques qui en alourdissent les charges ».

Les jeunes avocats opposent, à leur tour, une fin de non-recevoir à la LF 2023 et « appelle les professions libérales à la désobéissance fiscale ».

