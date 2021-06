Tunisie : Le Conseil de l’ordre judiciaire met fin au détachement de dix magistrats au sein de la présidence de la république, la présidence du gouvernement, les ministères….

Le Conseil de l’ordre judiciaire a mis fin au détachement de 10 magistrats au sein de la présidence de la république, la présidence du gouvernement, les ministères et les instances où la loi n’impose pas la présence d’un magistrat, a déclaré la présidente dudit conseil, Malika Mzari.

Le Conseil de l’Ordre judiciaire avait examiné le 08 Juin cette question et émis des décisions individuelles mettant fin au détachement des magistrats judiciaires dans les institutions précitées.

Dans une déclaration à el-Wataniya, la présidente du Conseil de l’ordre judiciaire a imputé cette décision « à l’interférence entre le politique et le judiciaire ». « Sans mettre en doute l’impartialité et la compétence de nos collègues, nous avons voulu préserver leur dignité et leur épargner les tiraillements politiques », a-t-elle souligné.

« Les magistrats appartiennent au pouvoir judiciaire et nous avons instauré un régime de séparation des pouvoirs. Il est inadmissible que les magistrats soient recrutés par les autres pouvoirs notamment le pouvoir exécutif, d’être sous son autorité, et d’en servir l’agenda politique », a déclaré le président de l’Association des magistrats tunisiens, Anas Hamaidi.

Selon Malika Mzari, cette initiative est celle du conseil de l’ordre judiciaire, les conseils de l’ordre judiciaire administratif et financier pourraient en faire autant, ou bien ne pas opter pour ce choix.

La décision du Conseil de l’ordre judiciaire est intervenue au lendemain de la nomination par la présidence du gouvernement de Imed Ben Taleb à la tête de l’instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), en remplacement de Imed Boukhris.

Gnetnews