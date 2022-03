Tunisie : Le conseil des ministres adopte un dÃ©cret prÃ©sidentiel sur l’exercice de la tÃ©lÃ©mÃ©decine et ses champs d’application

Tunisie : Le conseil des ministres adopte un décret présidentiel sur l’exercice de la télémédecine et ses champs d’application

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé ce jeudi 03 Mars à Carthage, la réunion du Conseil des ministres. Il a indiqué, à l’ouverture de la réunion, que les dispositions exceptionnelles visent assainir le pays, appelant à mettre un terme à l’infiltration aux institutions de l’Etat.

Il s’est dit déterminé à assainir le pays de toutes les souillures qui l’ont entaché au cours de plusieurs décennies, soulignant « la nécessité de mettre un terme à la dislocation de l’Etat et ses institutions ».

Saïed a affirmé que la loi s’applique à tous, d’une manière équitable, assurant que les libertés sont garanties, contrairement à ce qui est relayé à l’étranger.

Il a pointé, dans une vidéo, « ceux qui se jettent dans le giron des forces étrangères, s’enorgueillissent de prendre des photos, et disent, ensuite, œuvrer à réaliser la souveraineté nationale ».

« Leurs photos dans les capitales étrangères traduisent leur trahison, et leur complicité, et montrent qu’ils cherchent à nous obliger à mener le rôle abject qu’ils jouent », a-t-il dénoncé.

Le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité de durcir les mesures et sanctions liées au contrôle des circuits de distribution, et à lutter contre toutes les formes de spéculation ».

Le conseil a, par ailleurs, évoqué les mécanismes d’incitation à l’investissement en Tunisie, selon une nouvelle vision, la révision des politiques hydriques, conformément à une stratégie complémentaire et une vision prospective, préservant du danger de la pénurie des eaux, ainsi que la coopération scientifique et l’échange des étudiants entre la Tunisie et l’Union européenne, et les efforts menées pour le rapatriement des Tunisiens en Ukraine.

Le conseil des ministres hebdomadaire a adopté plusieurs projets de décrets, dont celui régissant « les conditions générales pour l’exercice de la télémédecine, et les domaines de son application » ; celui portant « prolongement de la période de validité des accords de principe des projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, dans le cadre du régime des autorisations accordées avant le 31 décembre 2020 », ainsi que d’autres textes inhérents à la création d’unités par objectifs pour la réalisation de projets de développement ou à l’expropriation pour intérêt public.

Gnetnews