Tunisie : Saisie de 204 tonnes de farine, semoule et pâte alimentaire

Le ministère du Commerce annonce ce lundi 25 Avril le démarrage, pendant la 2ème moitié du mois de Ramadan 2022 des campagnes de contrôle nocturne dans différents gouvernorats.

Ces campagnes s’adaptent aux secteurs de préoccupation du citoyen, en pareille période, comme les fruits secs, les pâtisseries, le prêt-à-porter, les chaussures, les jouets, les cadeaux, etc.

Durant le 23ème jour de Ramadan, quelque 94 500 visites ont été effectuées, à l’issue desquelles, 13 500 infractions ont été levées.

Quelque 3734 équipes sont intervenues dans 4147 zones d’intervention.

Le contrôle du marché et des produits subventionnés s’est poursuivi, et s’est soldé par la saisie de 56,42 tonnes de fruits et légumes, 204 tonnes de farine, semoule et pâte alimentaire, 9087 litres d’huile végétale, 6 tonnes de sucre subventionné…

Quelque 717 requêtes sont parvenues à la salle d’opérations le 23 Ramadan, dont 432 ont été réglées.

Gnetnews