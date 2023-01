Tunisie : Le Courant démocrate appelle à « des législatives et une présidentielle anticipées »

Le Courant démocrate appelle à « des élections législatives et présidentielles anticipées, conformément à un nouveau code électoral, garantissant la stabilité politique ».

Dans un communiqué paru hier soir, dans la foulée de la tenue de son Conseil national les 7 et 8 janvier 2023 consacré à l’examen des dernières évolutions sur la scène nationale, le parti se dit « attaché aux acquis démocratiques réalisés par le peuple tunisien, à l’issue de la révolution du 17 décembre – 14 janvier, et à la constitution de 2014 », et se dit ouvert à « la mise en œuvre des réformes nécessaires pour enraciner la démocratie et mettre un terme aux dérives politiques ».

Attayar dénonce « le discours de la haine et de violence politique » adopté par ce qu’il qualifie « le pouvoir du coup d’Etat », envers les opposants, ce qui est à même « de diviser le peuple et de menacer de la paix civile ».

Le parti affirme « la poursuite du travail avec les forces démocratiques et les forces civiles, pour mettre un terme au « projet politique despotique de Kaïs Saïed », et abroger tout ce qui en a découlé avec tous les moyens civils et pacifiques possibles ».

Le Courant démocrate dénonce le décret-loi n’o 54, et « son utilisation abusive pour imposer des restrictions aux opposants politiques au projet de Kaïs Saïed et son gouvernement, et engager des poursuites pénales à leur encontre, en vue de les emprisonner pour des opinions politiques, à l’instar du militant pour les droits, Ayachi Hammami« .

Gnetnews