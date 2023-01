Tunisie : Le juge d’instruction dÃ©cide le maintien en libertÃ© de Ayachi Hammami aprÃ¨s des heures de plaidoiries

Tunisie : Le juge d’instruction décide le maintien en liberté de Ayachi Hammami après des heures de plaidoiries

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a décidé hier soir, mardi, de maintenir l’avocat Ayachi Hammami en état de liberté, ayant comparu sur la base du décret-loi n’o 54, portant sur « la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication », après des heures de plaidoiries de ses avocats,

L’avocat et membre du comité de défense, Samir Dilou, a annoncé hier soir, sur sa page officielle facebook, que « les plaidoiries avaient été clôturées dans l’affaire n’o 55920, où Ayachi Hammami a comparu, selon l’article 24 du décret n’o 54, suite à ses déclarations autour de la fabrication par Mme Leïla Jeffal de dossiers tendancieux pour les magistrats révoqués, lesquels ont eu gain de cause par le tribunal administratif qui a abrogé la décision de leur révocation ».

Le juge d’instruction a décidé de maintenir Me Ayachi Hammami en état de liberté, a-t-il ajouté.

Quelque 200 avocats étaient présents aux côtés de leur confrère, ancien ministre et militant pour les droits et les libertés, et dont la comparution a été largement condamnée au sein de sa profession et de la société civile.

Gnetnews