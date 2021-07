Tunisie : Le Courant démocrate intente un recours en justice contre Hichem Méchichi, pour « manquements » et « homicide involontaire »

Le Courant démocrate annonce son intention de présenter « une plainte pénale au procureur de la république, près du tribunal de première instance de Tunis, contre le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, et celui qui sera révélé par l’enquête, pour manquements dans l’accomplissement de ses missions, selon l’article 143 du Code pénal, et homicide involontaire, conformément aux dispositions de l’article 217 dudit code ».

Dans un communiqué publié hier sur sa page officielle, le Courant démocrate dit « constater la désinvolture du gouvernement, son manquement quant à empêcher la propagation de l’épidémie, et son relâchement en matière d’application de la loi et des mesures sanitaires, conformément aux exigences épidémiques et scientifiques ».

Le parti reproche au gouvernement « la transgression de la loi, en permettant la tenue de manifestations partisanes et sportives, et son échec en matière de coordination entre les différentes structures de l’Etat, pour garantir l’approvisionnement en oxygène et en vaccin ».

Le Courant démocrate considère ces « failles préméditées et récurrentes », comme une raison directe de « l’augmentation des cas de contamination, d’atteinte aux vies, à la sécurité sanitaire générale, et aux intérêts de la plupart des catégories sociales ».

Gnetnews