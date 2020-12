Tunisie : Le Courant démocrate réclame une actualisation immédiate des dispositions de voyage

Le Courant démocrate réclame « une actualisation immédiate des dispositions de voyage, et du programme des vols entrants, à la lumière des évolutions épidémiologiques et conformément au principe de précaution ».

Plusieurs pays ont suspendu dès hier, dimanche, les déplacements et les liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne, suite à l’avènement d’une nouvelle variante du Coronavirus.

Le parti appelle la présidence du gouvernement à veiller à la bonne mise en application des mesures prises, et à les actualiser, selon les recommandations urgentes du comité scientifique.

Attayar propose la désignation d’une équipe officielle chargée de tracer la politique de vaccination, et de la rendre publique, de manière « à renforcer la transparence, la confiance et la détermination commune à appliquer les mesures de coexistence avec le virus ».

Le parti suggère, par ailleurs, « la mise en place de cellules d’écoute et d’accompagnement au profit du personnel de santé et de se préparer à faire face à l’impact de la deuxième vague sur la santé psychique, selon le guide des procédures de l’instance nationale d’évaluation, d’assurance qualité et d’accréditation (IEAQA) ».

Gnetnews