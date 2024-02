Tunisie : Le déficit commercial en baisse sensible en janvier 2024

L’Institut national de la Statistique fait état de l’allégement sensible du déficit commercial pour s’établir à un niveau de -550,6 MD contre -1095,4 MD en janvier 2023. Le taux de couverture a gagné 8,1 points par rapport à janvier 2023 pour s’établir à 90,3%.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de janvier 2024 montrent une augmentation des exportations de 2,1% contre +21% en janvier 2023. Elles ont atteint le niveau de 5152,6 MD contre 5044,8 MD en janvier 2023.

Quant aux importations, elles ont enregistré une baisse de -7,1% contre une hausse de +9,6% en janvier 2023. En valeur les importations ont atteint 5703,2 MD contre 6140,1 MD en janvier 2023.

La hausse exportations (+2,1%) en janvier 2023 concerne essentiellement les exportations du secteur des industries agro-alimentaires (+66,2%), grâce à la forte hausse de nos ventes en huiles d’olives (607,8 MD contre 270,1 MD).

En revanche les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de (-21%), celles des mines, phosphates et dérivés de (-17,8%), celles des textiles, habillement et cuirs de (-6,2%) et celles des industries mécaniques et électriques de (-2,1%).

Le repli observé au niveau des importations (-7,1%) provient essentiellement de la baisse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (-3,5%) et des matières premières et demi-produits (-8,7%) et des biens de consommation (-0,5%), Tandis que les importations des biens d’équipement ont augmenté +3,4%.