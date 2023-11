Tunisie : Le déficit commercial en forte baisse les 09 premiers mois de 2023 (BCT)

Le déficit de la balance commerciale s’est fortement contracté, pour avoisiner 14 milliards de dinars sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2023, contre 19,4 milliards un an auparavant. Hors énergie, le déficit commercial s’est limité à 6,4 milliards de dinars contre 12,4 milliards à fin septembre 2022 portant la marque, principalement, de l’amélioration de l’excédent de la balance commerciale du secteur THC (2,5 milliards de dinars contre 1,5 milliard à fin septembre 2022) ainsi que la diminution du déficit commercial du secteur IME (-1,9 milliard de dinars contre -4,8 milliards un an auparavant), rapporte la banque centrale dans une note sur les évolutions économiques et monétaires, novembre 2023

Les recettes d’exportation se sont légèrement améliorées, s’élevant à 45,5 milliards de dinars, à fin septembre 2023, en hausse de 7,5%, par rapport aux réalisations d’un an auparavant. Dans le détail, les exportations des industries manufacturières ont été particulièrement dynamiques. En particulier, les exportations en valeur des industries mécaniques et électriques IME se sont renforcées, pour totaliser 21,1 milliards de dinars, en hausse de 18,3% sur un an.

Au niveau de la balance des services, la reprise des recettes touristiques s’est poursuivie en septembre 2023, avec des flux mensuels de 205 millions de dollars américains (contre 182 MUSD une année auparavant). Sur l’ensemble

des neuf premiers mois de l’année 2023, les recettes touristiques ont totalisé 1.879 MUSD contre 1.313 MUSD un an auparavant, dépassant ainsi les performances de 2019, qui étaient de 1.775 MUSD.

Au niveau de la balance des revenus des facteurs, les flux des revenus du travail (en espèces) ont enregistré une hausse de 6% (en G.A.) en septembre 2023, pour se situer à 193 MUSD. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2023, ils ont cumulé 1.850 MUSD contre 1.786 MUSD un an auparavant.

En septembre 2023 et comparativement au mois d’août, le taux de change du Dinar s’est apprécié, en moyenne mensuelle, de 0,4% face à l’Euro et s’est déprécié de 1,5% vis-à-vis du Dollar américain. Par rapport à la même période de l’année précédente, le taux de change du Dinar s’est déprécié en septembre 2023 de 4,3% face à l’Euro et s’est apprécié de 3,3% face au Dollar américain.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2023, le taux de change du Dinar s’est déprécié de 3,2%, en moyenne, face à l’euro contre une appréciation de 1,8% l’année précédente.

Également, le Dinar s’est déprécié de 1,1% vis-à-vis du dollar américain, contre une dépréciation plus aigüe de 9,6% à fin septembre 2022.

Le stock de réserves en devises s’est renforcé pour atteindre 26,7 milliards de dinars (ou 119 jours d’importation) à fin septembre 2023 contre 22,9 milliards de dinars (ou 100 jours) à fin 2022.