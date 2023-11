Tunisie : Le déficit commercial se creuse, selon l’INS

Le déficit commercial mensuel s’est accentué au cours du mois d’octobre 2023 se creusant de 2000,8 MD, contre 1578 MD enregistré en septembre, annonce ce lundi 27 novembre l’Institut national de la Statistique sur sa page officielle, Facebook.

Le taux de couverture des importations par les exportations a perdu de 4.5 points en octobre 2023 par rapport à septembre, pour atteindre 71,7%.

En octobre, les exportations ont augmenté de 0.5 point en variation mensuelle. Les exportations ont diminué dans la plupart des secteurs, à l’exception du secteur de l’énergie qui a connu une augmentation significative de 87%, expliquant dans une large mesure cette légère augmentation au niveau global des exportations.

Le secteur des industries mécaniques et électriques a connu une baisse de 2,2%, principalement due à une diminution des exportations de fils et câbles conducteurs. De même, affectée par une baisse des exportations des légumes et des produits de biscuiterie, le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaire a enregistré une baisse pour le deuxième mois consécutif, avec un taux de 2,7%.

Le secteur des mines, des phosphates et dérivés a également reculé de 1,2%.

Les exportations du secteur du textile, de l’habillement et du cuir, ont baissé de 1,3%. Cette évolution est le résultat d’une baisse de 3,9% du secteur du textile et de l’habillement atténuée par une augmentation de 10% du secteur du cuir et des chaussures.

En octobre, les importations ont enregistré une augmentation significative de 6,8%. Cette progression à la hausse a touché tous les groupes de produits, à l’exception des produits énergétiques qui ont connu une baisse de 3,6%.

Les deux tiers de la hausse globale des importations proviennent des achats de biens d’équipement, qui ont augmenté de 34,2% après avoir fléchi en septembre. Les importations de biens de consommation ont également augmenté, plus modestement, de 4%, notamment en raison de la hausse des achats de produits pharmaceutiques et de pièces automobiles.

Par ailleurs, les importations alimentaires ont augmenté de 12,6%, tirées par des approvisionnements en sucre et huiles végétales. En revanche les importations de matières premières ont quasiment stagné (+0,2%).