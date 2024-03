Tunisie : Le DG de la Douane écoute les préoccupations des agents et cadres du bureau douanier de la Goulette

Le Directeur Général de la Douane s’est rendu, dimanche 24 Mars 2024, en visite au bureau frontalier de la douane du port de la Goulette Nord, en vue de s’enquérir de la marche du travail en son sein, et des différentes équipes qui en relèvent.

Le responsable a écouté les préoccupations des agents et cadres dudit bureau, affirmant l’importance d’appliquer la loi tout en tâchant d’accélérer les procédures lors des opérations de contrôle.

La visite a permis de suivre les procédures douanières destinées aux Tunisiens de l’étranger, à leur retour à la terre patrie.

Le DG de la douane a ainsi écouté les préoccupations des passagers présents au port.

Il a, par ailleurs, inspecté la marche des opérations commerciales, ainsi que les mécanismes de dédouanement, appelant à parfaire le contrôle, et à accélérer les procédures d’enlèvement. Comme il a recommandé d’améliorer la coordination avec les autres autorités portuaires, en vue de garantir la bonne marche du travail.

Le responsable a salué les efforts déployés, appelant à la vigilance pour protéger l’économie nationale, et contrer toute forme de trafic et de contrebande.

Le Directeur Général de la Douane s’était, par ailleurs, rendu vendredi en visite aux services douaniers des postes frontaliers de Meloula et Babouche.

Il avait fait le déplacement au siège des brigades de la garde douanière de Meloula et Babouche et avait exhorté les officiers et agents à poursuivre l’effort en matière de protection des frontières, à assurer les opérations de contrôle douanier, et à lutter contre la contrebande en vue de protéger l’économie nationale.

Gnetnews