Tunisie : Le directeur général du trésor français dans nos murs, une année après sa première visite !

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a accueilli hier, mardi 24 janvier 2023, le directeur général du trésor français, Emmanuel Moulin, et l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant.

« Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tradition des concertations et d’échange des points de vue entre la Tunisie et la France dans différents domaines, notamment économique et social, indique la présidence du gouvernement », dans un communiqué.

Les deux responsables français ont affirmé l’engagement de leur pays à appuyer les efforts de la Tunisie en vue d’aller de l’avant en matière de mise en œuvre de son processus de réformes, pour redresser son économie, relancer sa croissance et promouvoir son progrès social, ajoute, en substance, la même source.

C’est la deuxième fois que le Directeur Général du trésor se rend en Tunisie, sous le gouvernement de Najla Bouden.

Il avait déjà effectué une visite dans notre pays en janvier 2022, laquelle avait suscité une polémique, du fait de sa casquette du président du Club de Paris, « groupe informel de créanciers publics », où l’on renégocie les crédits des pays endettés.

Pour taire la controverse, le gouvernement avait fait une mise au point, par la voix de la ministre des Finances.

Intervenue alors au JT de 20 d’el-Wataniya, Sihem Boughdiri Nemsia avait indiqué que la visite de celui qui est connu en France pour être un expert de la gestion des crises, s’inscrit dans le cadre « d’un soutien technique à la Tunisie dans le cadre de ses négociations avec le FMI ».

Le trésor français avait, à son tour, fait paraitre un communiqué pour dire que cette visite était intervenue à la demande du gouvernement tunisien.

Une année après, les négociations entre la Tunisie et le FMI sont encore dans l’impasse ; la visite de ce haut fonctionnaire de Bercy, ministère de l’Economie et des Finances français, suscite encore plein d’interrogations.

Ce faisant, une source autorisée de la présidence avait déclaré, la veille à la TAP, que le président de la république n’a pas signé une quelconque lettre d’intention, comme l’exigerait le FMI, et qui aurait été amené à Davos, par la délégation tunisienne, ayant participé récemment, au forum économique mondial.

