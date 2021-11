Tunisie : Le FMI appelle les autorités à promouvoir un climat propice à l’investissement

Le Directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au Fonds Monétaire International (FMI), Jihad Azour, a annoncé, lundi, que des pourparlers techniques se déroulent, actuellement, entre le fonds monétaire international et les autorités tunisiennes en vue d’examiner l’éventualité de lancer un nouveau programme de financement pour la Tunisie.

Lors d’une rencontre tenue en Jordanie, en marge d’une session de formation organisée par le FMI, pour un groupe des journalistes de la région du 14 au 16 novembre 2021, Azour a indiqué que les discussions portaient, principalement, sur la définition des priorités et des réformes qui devraient être mises en œuvre pour surmonter l’actuelle crise dans le pays, rapporte la TAP.

Il a expliqué que les programmes lancés par le FMI pour venir en aide aux pays constituent un seul maillon de la chaîne, cela sous-tend qu’ils soient, nécessairement, accompagnés par d’autres mesures sur le plan national, liés, notamment, aux programmes de protection sociale dans le cadre d’une approche globale en vue de préserver la pérennité économique dans ces pays.

Il a considéré que la Tunisie disposait de plusieurs atouts devant être exploités, notamment les compétences, la proximité de l’Europe, et un secteur privé actif, ce qui permet d’appuyer l’économie nationale.

Il a recommandé la nécessité d’accorder plus d’opportunités aux investisseurs, de développer un climat compétitif propice au secteur privé et d’investir davantage dans les secteurs technologiques.

Azour a affirmé la détermination du FMI à se tenir aux côtés de la Tunisie, et à lui fournir le soutien nécessaire.

La banque centrale de Tunisie avait annoncé que les autorités économiques et financières tunisiennes avaient mené, le 4 novembre 2021, des discussions avec une mission du FMI, où il a été convenu de définir les orientations stratégiques du gouvernement qui seront, introduites en partie, dans le projet de loi de finances de 2022, et qui sont de nature à envoyer un signal fort aux investisseurs à l’intérieur et à l’extérieur.

