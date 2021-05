Tunisie : Le forum d’affaires tuniso-libyen ouvre ses travaux à Djerba

Les travaux du forum d’affaires tuniso-libyen se sont ouverts ce jeudi 27 Mai à l’Île de Djerba, et se poursuivront sur deux jours, jeudi et vendredi, pour consolider la coopération et les relations de partenariat entre les deux pays.

Dans une déclaration à Jawhara, le président de l’association du développement, de l’investissement et de la coopération internationale (organisatrice de cette rencontre), Lazhar Ben Younes, a déclaré que cette manifestation a enregistré la participation d’environ 600 hommes d’affaires, et représentants des chambres commerciales libyennes et tunisiennes, en vue d’étudier les domaines de partenariat et les opportunités d’investissements entre les deux pays.

Il a annoncé la signature demain de conventions de partenariat dans différents domaines, appelant à œuvrer à aplanir les difficultés et à lever les obstacles entravant l’investissement en Tunisie, à l’instar des problèmes liés à la propriété et au transfert des fonds.

Le président du Conseil de planification libyen, Meftah Abdelwahed, a déclaré, quant à lui, que les relations entre les hommes d’affaires et les chambres de commerce des deux pays, seront plus souples et efficientes, que les rapports entre ministères, pouvant être empreints de bureaucratie.

Les traités déjà existants et ceux qui régissent l’espace maghrébin sont susceptibles de consolider le partenariat entre les deux pays, tout ce dont on a besoin, c’est de traduire dans les faits ce qui a été convenu, a-t-il souligné.

Une exposition sur les secteurs des BTP, de l’immobilier, des matériaux de construction, de la santé et de la sécurité professionnelle, de l’électricité, des produits alimentaires, des technologies de la communication, des services et des industries est organisée en marge de cette rencontre.

