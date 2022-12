Tunisie : « Le gouvernement a prouvé son échec, des changements devraient être opérés en son sein » (bâtonnier)

Le bâtonnier des avocats, Hatem Mziou, a annoncé ce mardi 27 décembre, qu’une rencontre allait rassembler, aujourd’hui même, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le Conseil national de l’ordre des avocats et la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) pour discuter d’une initiative à même de sortir le pays de la crise.

Dans un entretien accordé à Shems, le bâtonnier s’est gardé de donner les détails de cette initiative, et les parties qui y seront associées, signalant que les concertations sont en cours pour en fixer les contours, comme l’avait déclaré la veille le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

« Les organisations ont toujours eu un rôle national et accompagné le pays à toutes les étapes, elles devront se réunir et parler d’une seule voix, afin d’aider le pays à sortir de cette crise politique, économique et sociale… », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que « l’UTICA n’a pas été encore contactée, et on attend sa position de la loi de finances, d’autant qu’elle a comporté de nombreuses dispositions contre les petites et moyennes entreprises (PME), et l’incitation à l’initiative… »

Le bâtonnier a considéré le 25 juillet, comme étant une étape importante et un tournant ; « nous étions aux côtés de notre peuple qui y a dit Oui », a-t-il indiqué.

Mziou a perçu une lenteur en matière de lutte contre la corruption ; « il n’y a pas un grand changement sur le plan des politiques gouvernementales, les Tunisiens vivent des conditions difficiles, et le gouvernement même prévoit une année difficile…d’où la nécessité d’agir », a-t-il souligné en substance.

On hausserait le ton, s’il s’avère nécessaire

Le Conseil de l’ordre des avocats « souhaite la stabilité du pays, mais si une position s’avère nécessaire, selon l’évolution de la situation, on hausserait le ton », a-t-il prévenu.

Mziou a formulé le vœu que le processus du 25 juillet réussisse à travers un dialogue participatif, « on ne veut pas que le président de la république soit isolé, nous souhaitons qu’il rassemble, fédère, et qu’il travaille avec nous pour l’intérêt du pays », a-t-il assuré, appelant le chef de l’Etat « à accueillir l’initiative en vue avec positivité ».

Le bâtonnier a, par ailleurs, considéré que le gouvernement avait prouvé son échec, appelant à un changement au niveau de certaines portefeuilles ministériels.

« Il y a plusieurs ministres dont on ne connait même pas le noms et l’action », a-t-il déploré, d’où la nécessité d’un changement gouvernemental. « Il faudrait faire appel à des personnes qui veulent changer les réalités et faire avancer le pays ».

Hatem Mziou a révélé que l’ordre des avocats avait envoyé une correspondance à Najla Bouden et a demandé de la rencontrer, mais à ce jour aucune suite n’a été donnée à cette sollicitation.

Il a appelé Bouden « à accorder un intérêt aux avocats et à leurs préoccupations, étant un temple de militantisme ».

Dans son message au président de la république, il a souligné que « le barreau a milité pendant plus de 120 ans pour l’intérêt national », l’appelant « à impliquer la société civile et les organisations nationales dans les choix adoptés, et à écouter leurs idées et suggestions ». « Nous aurions voulu qu’il assume sa responsabilité historique, en révisant le projet de loi de finances avant qu’il ne devienne une loi », a-t-il dit.

S’agissant des résultats du premier tour des législatives, il a considéré que « le taux de participation avait jeté son ombre sur les résultats ».

« Nous ne sommes pas habitués au mode de scrutin uninominal, mais à un scrutin de listes auquel participent les partis, qui ont rôle important en matière électorale », a-t-il souligné, même s’il n’est pas tendre avec les partis. « Les partis ayant gouverné pendant dix ans, ont prouvé leur échec, et sont à l’origine du lourd legs dans le pays actuellement, mais la démocratie ne peut réussir sans partis », a-t-il souligné.

Gnetnews