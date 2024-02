Tunisie : Le gouvernement enclenche le processus pour l’interdiction dans les faits de la sous-traitance dans le secteur public

Une séance ministérielle tenue hier, lundi 26 février, à la Kasbah, a décidé la création d’une commission constituée de représentants compétents de la présidence du gouvernement, des ministères des Finances, des Affaires sociales, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et de l’Intérieur, chargée de recenser et d’évaluer les effets économiques, sociaux et financiers pour mettre un terme à la sous-traitance dans le secteur public.

Tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, cette réunion ministérielle a planché sur le dossier de la sous-traitance, en présence de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, et du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhieb.

Hachani a souligné, en préambule, que la cohérence de l’orientation générale de toutes les parties-prenantes gouvernementales dans le dossier de sous-traitance, intervient en consécration de la politique générale de l’Etat, fixée par le président de la république, Kaïs Saïed.

Il a été question de la situation actuelle du secteur de l’emploi en Tunisie ; les participants ont discuté de la sous-traitance du travail, et la sous-traitance de la main d’œuvre, outre les contrats de travail précaires, et les solutions à même d’y mettre un terme.

La présidence gouvernement avait rendu public, vendredi dernier, un communiqué annonçant l’interdiction, à compter du même jour, de la conclusion de contrats de sous-traitance dans le secteur public.

