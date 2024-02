Tunisie : Le gouvernement interdit la conclusion de contrats de sous-traitance dans le secteur public

La présidence du gouvernement annonce l’interdiction, désormais, de conclure de nouveaux contrats de sous-traitance dans le secteur public, et l’abrogation de toutes les dispositions contraires à ce principe, notamment la circulaire n’o 35 du 30 juillet 1999, portant sur la sous-traitance au sein de l’administration et des entreprises publiques.

Cette décision intervient sur instructions du président de la république, et « en application des dispositions de l’article 46 de la constitution, selon lequel, le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’Etat prend les dispositions nécessaires pour le garantir sur la base de la compétence et de l’équité. Tout citoyen et citoyenne a le droit de travailler dans des conditions décentes, et moyennant un salaire équitable ». Elle vise à réunir les conditions décentes aux employés dans le secteur public, et à éradiquer les différentes formes de travail précaire, en garantissant la pérennité des entreprises publiques, souligne la Kasbah dans un communiqué, paru ce week-end.

Le président de la république a appelé à, plusieurs reprises, au cours de la dernière période à mettre un terme aux contrats de sous-traitance.

Gnetnews