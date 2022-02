Tunisie : « Le gouvernement est déterminé à mobiliser les ressources nécessaires pour l’importation des produits de base » (Rabhi)

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi, a affirmé, hier soir, mardi 1er février, que « le gouvernement était déterminé à mobiliser les ressources nécessaires pour l’importation des produits de base, comme les céréales, et l’huile végétale pour l’approvisionnement du marché dans toutes les régions de la république notamment les régions à forte densité urbaine, et les régions populaires ».

Dans une déclaration, à l’issue d’une entrevue avec le président de la république, la ministère a indiqué qu’ »une cargaison de 6 mille tonnes d’huile végétale a été importée, mais a été bloquée au port de Radès, à cause d’une grève des agents de la STAM (acconage et manutention) ».

Elle a assuré que la distribution de « cette cargaison allait commencer demain jeudi », ajoutant que d’autres cargaisons sont attendues dont 7 mille tonnes en février et 12 mille tonnes en mars.

La ministre s’est voulu rassurante, signalant que « nos réserves en céréales couvrent nos besoins jusqu’au mois de mai ».

« Nous sommes en train de faire ce qu’il faut pour garantir un approvisionnement régulier du marché ainsi que la maitrise des prix des produits de base, des fruits, légumes et autres produits ».

La ministre du Commerce a évoqué les préparatifs au mois de ramadan « pour assurer viandes, viandes blanches, œufs qui connaissent une demande supplémentaire pendant le mois saint ».

Rabhi a promis de contrer la spéculation et de frapper sur les mains des spéculateurs, souhaitant « une détente en matière d’approvisionnement en produits de base et produits sensibles ».

Kaïs Saïed a préconisé un nouveau texte de loi relatif aux circuits de distribution, « il n’y pas lieu aujourd’hui à la spéculation », a-t-il réitéré.

Gnetnews