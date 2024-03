Tunisie : Le gouvernement ouvre le dossier des équipements inutilisés dans les entreprises publiques, un décret en vue

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, en fin de semaine, à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint, consacré à l’examen des équipements et matériaux, désormais inutilisés au seins des entreprises publiques.

Hachani a souligné, en préambule, la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à des solutions susceptibles d’éliminer les équipements et matériaux devenus inexploitables, et de trouver les meilleures formules en vue de les valoriser, dans le cadre de l’économie circulaire.

Après discussions, il a été décidé d’élaborer un projet de décret visant à faciliter les procédures entre sociétés et entreprises publiques, pour transférer les ferrailles à la société de Sidérurgie d’el-Fouledh en vue de les valoriser.

Ont été présents au CMR les ministres des Finances ; des Affaires sociales ; de l’Economie et de la Planification ; de l’Industrie, des Mines et de l’Energie ; du Commerce et du développement des exportations ; de l’Equipement et de l’Habitat ; des Domaines de l’Etat et des affaires foncières ; de l’Environnement ; ainsi que les PDG de la SNCFT, de la Transtu et d’El-Fouledh.

