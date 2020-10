Tunisie : Le gouvernement régularise la situation de 31 mille travailleurs de chantiers

Un accord portant régularisation de la situation des travailleurs des chantiers a été signé hier soir, mardi 20 octobre, au siège du ministère de la fonction publique, en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, de membres de son gouvernement, et d’une délégation de l’UGTT, conduite par Noureddine Taboubi.

Cet accord régularise la situation de près de 31 mille travailleurs de chantiers, régionaux et agricoles. Il renferme trois chapitres : le premier concerne les personnes âgées de moins de 45 ans ; le second, la catégorie de plus de 45 ans jusqu’à 55 ans ; et le troisième les plus de 55 ans.

La signature de cet accord vient en « couronnement d’un important processus de dialogue, marqué par la concertation et la coopération » entre les parties gouvernementale et syndicale, a affirmé en substance Mechichi, ajoutant que le gouvernement tient, ainsi, « son engagement à rompre avec le travail précaire ».

Le chef de la centrale syndicale a salué, lui, « un pas en avant sur la voie du partenariat entre le gouvernement et l’organisation syndicale, consacrant la paix civile et rompant avec les formes de travail précaire ».

Gnetnews