Tunisie : Le gouverneur de Tunis annonce l’application de pénalités pour toute infraction aux nouvelles restrictions

Le gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, a annoncé que les autorités compétentes allaient commencer l’application des pénalités et autres PV, trois jours après le démarrage des campagnes de sensibilisation qui suivront les mesures décidées hier par le gouvernement.

La présidence du gouvernement avait annoncé mercredi, de nouvelles mesures de prévention et restrictions dont l’instauration d’un couvre-feu de 22h à 5h du matin à partir de ce jeudi soir, l’interdiction de tous les rassemblements dans les espaces ouverts et fermés, ainsi que l’application stricte des gestes barrières, des protocoles sanitaires et de l’obligation du passeport vaccinal.

Dans un entretien avec Diwan FM, le nouveau gouverneur a fait part d’interventions rapides, signalant que « les sanctions pourraient atteindre la fermeture des locaux et espaces qui ne se plient pas aux mesures, outre le fait de leur infliger des amendes ».

Et de poursuivre : « nous allons mener des campagnes de sensibilisation afin d’impliquer le citoyen, et d’en faire un partenaire en matière d’application des protocoles sanitaires, aussi bien dans les espaces publics, que dans les moyens de transport, ou dans la rue, en appelant les Tunisiens à se faire vacciner ».

Au sujet des manifestations et rassemblements auxquelles appellent de nombreux partis politiques le 14 janvier, 11ème anniversaire de la révolution, il a estimé que de tels rassemblements ne sont pas nécessaires : « aidez-nous par le silence, seulement », a-t-il lancé.

« Ces partis sont dans un état d’inconscience, ils n’ont rien réalisé depuis dix ans, ils font partie du passé, et il n’y a pas d’intérêt à leur appel », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « Ils ont le droit de s’opposer à l’actuel processus, mais ils ne signifient rien pour nous, ce qu’on fait n’est pas considéré comme une atteinte aux libertés, leurs pratiques constituent un parasite pour les gouvernements ».

Au sujet des informations attestant de sa proximité du président de la république, le nouveau gouverneur a reconnu être parmi les soutiens de Kaïs Saïed : « cela m’honore, c’est mon droit en tant que citoyen ».

Gnetnews