Tunisie : Le groupement des boulangeries alerte sur la persistance de la pÃ©nurie de la semoule et de la farine

Tunisie : Le groupement des boulangeries alerte sur la persistance de la pénurie de la semoule et de la farine

Le groupement professionnel des boulangeries modernes relevant de la Conect exprime, ce lundi 04 avril, son inquiétude envers « la persistance du manque flagrant en termes d’approvisionnement du marché en farine et semoule, depuis plus de 04 mois dans toutes les régions, notamment le Grand-Tunis, Kairouan, Monastir, et ses répercussions sur la possibilité de fournir le pain au public ».

Le groupement appelle de nouveau le ministère du Commerce et du développement des exportations « à œuvrer davantage à respecter ses engagements, pour éviter une dégradation de la situation, d’autant qu’elle correspond au mois de Ramadan ».

Le groupement se veut rassurant, signalant que « la Tunisie ne connaitra pas de crise, si le ministère honore ses engagements ».

Il appelle à « la rationalisation de la consommation du pain, d’autant que l’on constate pendant le mois du Ramadan, une hausse de la consommation de ce produit d’une moyenne de 135 % (baguettes), du fait du gaspillage, ce qui donne lieu à des répercussions directes sur les dépenses de la caisse de compensation ».

Ce faisant, le groupement annonce, en prélude, « avoir élu Mohamed Jemali à sa tête ; à l’issue de la tenue de son bureau exécutif, le 29 Mars 2022 ».

Gnetnews