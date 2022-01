Tunisie : Le haut commissariat des droits de l’homme de l’ONU appelle à la libération de Bhiri et Beldi

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) de Genève fait part de sa « préoccupation » face à « la détérioration de la situation des droits de l’homme en Tunisie, eu égard aux événements survenus au cours du mois écoulé ».

Le HCDH évoque dans un communiqué l’arrestation et l’assignation à résidence, le 31 décembre dernier, du député du parti Ennahdha et ancien ministre de la justice, Noureddine Bhiri, et de l’ancien responsable sécuritaire, Fethi Beldi, appelant les autorités « soit à les libérer rapidement, soit à les inculper, conformément aux normes et procédures pénales en vigueur ».

« Bien que les familles des deux hommes et le Bureau des droits de l’homme de l’ONU en Tunisie aient été en mesure de leur rendre visite, ces deux incidents font écho de pratiques inédites depuis l’ère Ben Ali et soulèvent de sérieuses questions concernant les enlèvements, les disparitions forcées et les détentions arbitraires », souligne l’organe onusien.

Le Haut-commissariat des droits de l’homme fustige, par ailleurs, « le recours abusif à la législation antiterroriste, et aux tribunaux militaires pour juger des civils, ce qui soulève de sérieuses préoccupations envers une administration judiciaire équitable, impartiale et indépendante ».

L’organisation onusienne exhorte les autorités tunisiennes à poursuivre leur dialogue avec le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies et d’autres mécanismes onusiens des droits de l’homme pour mener les réformes, si nécessaires, de la sécurité et de la justice, conformément aux obligations internationales de la Tunisie en matière de droits de l’homme.

Gnetnews