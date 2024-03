Tunisie : L’e-houyia, est, désormais, téléchargeable, sur les applications Google PlayStore

Le ministère des Technologie de la Communication annonce, ce jeudi 21 Mars, que l’application e-houyia, est, désormais, téléchargeable, sur les applications Google PlayStore.

La nouvelle application de MobileID permet à l’ensemble des Tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur, âgés de 18 ans et plus, et détenteurs d’une carte d’identité nationale, d’obtenir le e-houyia sur le portable, gratuitement, et de l’utiliser d’une manière sûre et simplifiée, indique le ministère dans un communiqué

La nouvelle MobileID sur le portable est reliée, dans sa nouvelle version, à l’identifiant unique du citoyen, et s’appuie soit sur le portable ou le numéro du portable personnel pour accepter le code, à chaque opération d’accès ou de signature électronique.

La nouvelle application permet de s’assurer des données spécifiques à chacun, ainsi que des constituants de l’identité numérique et sa validité.

Le e-houyia sur le portable permet d’identifier le demandeur de la prestation à distance lors des procédures administratives, d’une manière unifiée et sûre, de procéder à la signature électronique des documents, de parachever les formalités administratives, et de retirer les documents officiels en ligne, via les portails gouvernementaux, à l’instar du portail du citoyen, d’une manière facile, et en continu, sans avoir besoin de se déplacer à l’administration.

Gnetnews