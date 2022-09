Tunisie : Le journaliste Ghassen Ben Khelifa remis en liberté

Le journaliste Ghassen Ben Khelifa a été remis en liberté hier, dimanche 11 septembre 2022, après avoir été placé en garde à vue pendant 05 jours, sur ordre du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, a annoncé la veille, le syndicat national des journalistes tunisiens.

Le SNJT avait fermement condamné, le 07 septembre dernier dans un communiqué, « l’arrestation abusive du journaliste, et sa détention préventive injustifiée », et avait réclamé « sa libération immédiate ».

Elle avait, par ailleurs, salué son collectif de défense « pour avoir dévoilé les dépassements commis à son encontre ».

Le syndicat des journalistes avait, alors, dénoncé « la facilité avec laquelle le parquet émet des mandats de dépôt contre des journalistes, sans qu’ils ne soient l’objet de soupçons forts, alors que des personnalités influentes et des corrompus bénéficient du plus haut niveau de protection et suivent leurs affaires, tout en étant en état de liberté, quelle qu’en soit la gravité », avait-il souligné.

Gnetnews