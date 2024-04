Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Environnement signe un mÃ©morandum avec deux organismes onusiens en appui de ses programmes et stratÃ©gies

Tunisie : Le ministère de l’Environnement signe un mémorandum avec deux organismes onusiens en appui de ses programmes et stratégies

La ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, a signé hier, lundi 01er avril 2024, deux mémorandums d’entente avec le Bureau des Nations-Unies pour les services d’appui aux projets et le programme des Nations-Unies pour les établissements humains, en présence de Nathalie ANGIBEAU, et Aïda Rayana, présidente et directrice des bureaux régionaux de ces deux organismes onusiens, ainsi que des cadres du ministère de l’Environnement.

En vertu de ce mémorandum, le travail sera mené sur les différents programmes et stratégies du ministère, pour des villes durables.

Des actions seront menées dans différents autres domaines à l’instar de la gestion et le recyclage des déchets, l’appui des projets, la création d’espaces verts, et de réserves naturelles, outre les changements climatiques, et ce en optant pour des solutions fondées sur la nature, rapporte le ministère de l’Environnement dans un communiqué.

