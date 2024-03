Tunisie : Le ministère de l’Agriculture lance une campagne nationale de vaccination des ruminants et appelle les éleveurs à y adhérer

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche annonce que ses services compétents ont entamé les campagnes nationales de vaccination des ruminants : ovins, caprins et bovins, et à prendre les dispositions nécessaires en vue d’atteindre les objectifs assignés, conformément à la circulaire ministérielle, n’o 42, du 23 février 2024.

La campagne a vu la participation d’environ 140 médecins vétérinaires, dans des équipes de vaccination relevant des structures du ministère.

Le même département ajoute que tous les moyens logistiques et humains ont été mobilisés par les commissariats régionaux, pour les besoins de cette campagne, qui s’inscrit dans le cadre de la préservation du cheptel contre les maladies animales.

Jusqu’à la date du 25 Mars 2024, quelque 158 mille têtes de bovins ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse.

Plus de 1 million 365 mille têtes de petits ruminants, outre plus de 874 mille têtes d’ovins ont été vaccinés contre la variole ovine. Alors que cette campagne se poursuit, la prochaine période, dans l’ensemble des gouvernorats.

Le ministère rappelle que ces campagnes sont gratuites et obligatoires, et appellent les éleveurs à y adhérer et à faciliter le travail des équipes en exercice.

Gnetnews