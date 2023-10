Tunisie : Mise au point du ministÃ¨re de l’Economie autour de la subvention et des entreprises publiques

Tunisie : Mise au point du ministère de l’Economie autour de la subvention et des entreprises publiques

Le ministère de l’Economie et de la Planification se défend ce vendredi 13 Octobre de toute intention de lever la subvention ou de céder les entreprises publiques, prônant la nécessaire réforme de la caisse de Compensation afin d’atténuer les pressions sur les finances publiques, et l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques, à travers la promotion du PPP.

« Suite aux données erronées relayées, récemment, par certains médias, induisant en erreur l’opinion publique au sujet de l’acheminement vers la levée de la subvention et la privatisation des entreprises publiques », le ministère affirme dans un communiqué, que « la proposition présentée ne consiste absolument pas à lever la subvention, mais cherche, à l’inverse, à la consolider davantage, en la dirigeant vers ceux qui la méritent ».

« L’actuel système de subvention profite aux riches, (20 % de ceux ayant les revenus les plus élevés bénéficient de 30 % de la subvention, alors que la catégorie à faible revenu n’obtient que 12 % de la valeur de la subvention) », explique-t-il.

Le ministère affirme que la situation actuelle du dispositif de subvention requiert la nécessité de le réformer, ce qui est mesure de limiter les phénomènes de gaspillage et de contrebande, et partant, réduire les pressions sur les finances publiques, tout en consacrant la justice sociale et en préservant les pouvoir d’achat des catégories faibles et démunies.

Le ministère affirme n’avoir jamais abordé, dans un quelconque document, ou déclaration officielle, la privatisation des entreprises publiques, mais appelle à œuvrer à les réformer, et à en développer la gouvernance, avec la consolidation du partenariat public/ privé, afin de donner l’occasion à ce dernier, de contribuer, davantage, au processus de développement, et d’appuyer l’effort de l’Etat, pour renforcer les attributs du développement, et créer la richesse.

