Tunisie : Le ministère de l’Industrie décide de reclasser le phosphogypse et de le retirer de la liste des produits dangereux

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a présidé hier, mercredi 27 Mars, une réunion consacrée à la présentation du rapport technique du comité scientifique conjoint des ministères de l’Industrie et de l’Environnement autour de la reclassification et de la valorisation du phosphogypse.

Ont été présents à cette rencontre les cheffes de cabinet des ministres de l’Industrie, et de l’Environnement, le Directeur Général du groupe chimique tunisien, des représentants du comité scientifique, et des représentants des ministères de l’Industrie, de l’Environnement, de la Santé, de l’Equipement, et de l’Agriculture, les organismes qui en relèvent, ainsi que des universitaires et experts dans les secteurs public et privé.

Ce rapport technique, dont les résultats ont été dévoilés à cette occasion, a été entériné à la majorité des voix.

Elaboré par un comité scientifique rassemblant des spécialistes, universitaires et experts dans le domaine, le rapport présente les résultats de l’étude de 170 documents publiés au cours de la période 1995 – 2023, relatifs à la description physique, chimique…du phosphogypse, outre les motions et cadres juridiques inhérents à la gestion et à la valorisation de ce produit.

Le rapport comprend une liste complète des références bibliographiques, liées au classement juridique ce ce produit, et des exemples de sa valorisation à travers le monde dans des secteurs multiples, à l’instar du ciment, des matériaux de construction, des routes, de l’industrie des engrais et de la réparation des terres salinisées.

Ce document est considéré comme un guide de référence, pour la révision du classement du phosphogypse tunisien, en tant que produit présentant des opportunités de valorisation, et permettant la création de nouveaux postes d’emploi.

Le comité scientifique recommande la nécessité de revoir le cadre juridique tunisien, régissant le phosphogypse, en le retirant de la liste des produits dangereux, et de le considérer comme un co-produit.

Le comité recommande d’œuvrer à sensibiliser les parties concernées de l’importance de la valorisation de ce produit, et d’en commencer l’exploitation dans des secteurs multiples, avec la mise en œuvre d’une stratégie nationale en vue de sa valorisation.

