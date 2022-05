Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Industrie revient sur lâ€™explosion survenue Ã  el-Fouladh

Tunisie : Le ministère de l’Industrie revient sur l’explosion survenue à el-Fouladh

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie revient ce lundi 09 Mai 2022 sur l’explosion survenue à elFouladh.

Dans un communiqué rendu public ce soir, le ministère indique qu’une explosion s’est produite à l’aube de ce lundi, à 3h 30 minutes au niveau du four électrique n’o 1, destiné à la fonte de la ferraille à la société Tunisienne de Sidérurgie ELFOULADH.

Cet incident a fait six blessés légers, comme il a entrainé des dégâts matériels au niveau de la structure du four, ajoute le département.

Cinq blessés ont reçu les secours nécessaires, et ont pu quitter l’hôpital, alors que le 6ème blessé a été transféré à l’hôpital des grands brûlés à Ben Arous, après avoir été victime de brûlures de second degré au niveau des doigts de l’un des mains et pieds.

La ministre de l’Industrie, Neïla Nouira Gongi, s’est rendue au chevet de l’employé, qui va quitter l’hôpital ce soir même.

Le même département dit suivre de près cet incident, une équipe de travail a été chargée de se rendre sur les lieux pour s’assurer de ses circonstances, en coordination avec la direction de la société.

Gnetnews