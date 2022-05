Tunisie : Six blessÃ©s dans lâ€™explosion subite dâ€™un four Ã  lâ€™usine dâ€™el-Fouledh

Tunisie : Six blessés dans l’explosion subite d’un four à l’usine d’el-Fouledh

Le président-directeur général d’el-Fouledh, Mounir Makhlouf, a déclaré ce lundi 09 Mai, que le four n’o 1 dédié à la fonte de ferrailles (petits morceaux de métaux) à l’usine sidérurgique d’El-Fouledh, a explosé ce lundi matin, d’une manière subite, faisant six blessés, et des dégâts matériels au niveau de sa structure.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable a ajouté que cinq employés atteints dans cette explosion ont été autorisés à quitter l’hôpital régional de Menzel Bourguiba, après avoir reçu les secours nécessaires, alors que sixième a été dirigé vers l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, après avoir été victime de brûlures de second degré au niveau des mains.

Selon les données préliminaires, cet incident est dû à des raisons purement techniques, avec l’infiltration d’eaux au réseau d’acier,a-t-il fait savoir, signalant que les équipes techniques spécialisées ont ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie à ce sujet.

Il a assuré que l’usine a continué ses activités ; la production ne s’est pas arrêtée, et va se poursuive avec le four n’o 2, parallèlement à la réparation de la structure du four endommagé.

Le président de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes, et l’organisation des secours, et gouverneur de Bizerte s’est rendu sur les lieux, et s’est enquis des différentes interventions menées, selon la même source.

