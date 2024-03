Tunisie : Le ministère de l’Industrie signe deux conventions avec la JICA autour du programme Kaizen et de l’électricité bas carbone

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a signé, ce mardi 19 Mars, deux conventions avec l’agence japonaise de coopération internationale (JICA).

La première porte sur la mise en œuvre du programme de coopération technique tuniso-japonaise dans le domaine de l’amélioration de la qualité et de la productivité, selon la méthode Kaizen, et des services du développement des affaires, dans sa troisième phase, destiné au secteur industriel.

La deuxième convention entre la STEG et JICA porte sur le projet d’approvisionnement stable et à faible émission de carbone du système électrique en Tunisie.

Le programme Kaizen vise à diffuser la culture d’amélioration continue de la productivité sur l’ensemble du territoire national, pour toucher l’ensemble des secteurs économiques. La création d’un organisme permanent d’amélioration de la qualité et de la productivité sur le plan national est envisagé, de manière à faire de la Tunisie, un pays-référence en la matière en Afrique (formation et soutien technique…).

La 3ème phase du programme, Kaizen s’étendra sur quatre ans.

Le projet d’approvisionnement stable et à faible émission de carbone du système électrique vise à promouvoir le système électrique bas carbone en Tunisie, et ce en œuvrant au contrôle du système d’offre et de demande de l’électricité pendant deux ans.



Gnetnews