Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce la découverte d’une pépinière de plantation de Marijuana

Le ministère de l’Intérieur annonce la découverte d’une pépinière et d’un laboratoire de plantation et de production de stupéfiants à Slimane (Nabeul).

Le ministère fait état, dans un communiqué paru hier soir, d’informations parvenues le 26 Mars à la sous-direction anti-stupéfiants, au sein de la direction de la police judiciaire à el-Gorjani, selon lesquelles, une personne exploite son domicile dans la région de Slimane comme une pépinière pour la plantation du Marijuana.

Après coordination avec le parquet, les unités en question, appuyées par une équipe spécialisée de la police technique et scientifique, ont fait une descente dans le domicile de la personne en question, et ont saisi, notamment, 116 arbustes de Marijuana de différents calibres, 05 Kg de la fleur et de semences asséchées de Marijuana, une plaquette de la même drogue, 02 balances électroniques, des équipements d’éclairage, des pesticides, des engrais chimiques, des appareils à moudre et à tamiser…tous utilisés dans la production des stupéfiants.

Sur ordre du parquet du tribunal de première instance de Grombalia, la personne en question a été placée en détention préventive, pour « formation d’une entente autour de crimes de drogue ».

Les investigations se poursuivent au niveau de la brigade d’el-Gorjani.

Gnetnews