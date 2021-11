Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce la saisie d’argent et d’armes blanches à la manifestation du Bardo

Le ministère de l’Intérieur annonce avoir rédigé des procès-verbaux, avec ordre judiciaire de mise en détention, pour « distribution d’argent, port et possession d’armes blanches sans autorisation, et possession et distribution présumées de drogue », lors de la manifestation survenue hier, dimanche 14 novembre.

Le ministère indique que ces arrestations qui s’inscrivent dans le cadre de sa détermination « à appliquer la loi », ont eu lieu en coordination avec le parquet.

Le département de l’avenue Habib Bourguiba publie des photos des sommes d’argent, objet de PV, qui étaient, selon ses dires, « distribuées pur inciter à la participation au sit-in du Bardo, le dimanche 14 novembre ».

Le ministère publie également des photos d’armes blanches saisies à la même occasion.

Une manifestation a eu lieu hier au Bardo, au milieu d’un dispositif sécuritaire impressionnant, à l’appel de l’initiative « Citoyens contre le putsch ».

Prévu initialement, sur l’esplanade du Bardo devant l’ARP, le rassemblement a fini par se tenir à la rue du 20 Mars, des barrages policiers ont été installés pour empêcher les manifestants d’accéder aux environs du palais du Bardo.

