Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce le démantèlement d’un réseau d’émigration clandestine via la Serbie

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce mercredi 26 Octobre, le démantèlement d’un réseau de lutte contre l’émigration clandestine vers l’Europe via la Serbie.

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière vers l’Europe, les services de l’unité nationale d’investigation dans les crimes de terrorisme, et les crimes organisés et attentatoires au territoire national, sont parvenus, sous l’égide du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, à démanteler un réseau d’émigration irrégulière vers l’Europe, via la Serbie, en utilisant de faux documents.

Il s’est avéré, suite à l’interrogatoire de l’un des éléments du réseau en question, que son chef avait procédé, en collaboration avec des médiateurs, à polariser des personnes souhaitant émigrer, d’une manière illégale.

Il a ainsi coordonné avec une agence de voyage implantée à Tunis, des contrebandiers tunisiens et étrangers se trouvant à l’étranger pour assurer leur entrée en Europe, outre la falsification de documents, en s’appuyant sur un large réseau de relations, contre des sommes d’argent variables, relate le département de l’avenue Habib Bourguiba.

Plusieurs objets ont été saisis, comme des cachets d’entreprises privées, différents documents, extraits de naissance, attestation de travail, passeports, cartes d’identité, PC, photocopieur et scanner, ainsi que des sommes d’argent en dinar tunisien et en devise, selon la même source.

Traduits le 24 octobre 2022, devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, des mandats de dépôt ont été émis contre 08 suspects, et des mandats d’amener ont été lancés contre des éléments en fuite.

Le président de la république avait plaidé hier, mardi, pour une approche globale impliquant les pays destinataires de migrants pour venir à bout de l’émigration clandestine ; dont les drames n’auraient pas eu lieu, si leurs raisons étaient éradiquées.

Gnetnews