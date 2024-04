Tunisie : Le ministère de l’Intérieur fait un tour d’horizon des interventions des Forces de sécurité intérieure à l’occasion de leur fête

Le ministère de l’Intérieur salue, ce jeudi 18 avril, ses troupes, à l’occasion du 68ème anniversaire des forces de sécurité intérieure, « une fête qui est source de fierté pour l’ensemble des Tunisiens, a fortiori, à la lumière de la contribution efficiente des corps sécuritaires à la bataille de l’indépendance, à l’instauration des attributs de l’Etat national, au développement, et à la relance de l’investissement, et ce en veillant à préserver les personnes et les biens publics et privés, en faisant régner la sécurité, en luttant contre les différents types de crime, et en faisant réussir les différentes manifestations nationales, régionales et internationales dans notre pays ».

« Les différents corps des forces de sécurité intérieure se sont évertués à être en phase avec les mutations qui s’accélèrent dans le monde, soit de point de vue de l’infrastructure, soit de l’approvisionnement par les équipements et les techniques les plus modernes, ou encore du point de vue de l’amélioration de la qualité des prestations rendues au large public (sur les plans administratif ou judiciaire) ».

Cela s’inscrit dans le cadre de la création du bureau des relations avec le citoyen, et de postes pilotes, en se lançant, récemment, dans le projet d’émission des cartes d’identité et du passeport biométrique), des étrangers (touristes et investisseurs), ainsi qu’en termes de consolidation de la coopération bilatérale, régionale et internationale, de l’échange des expériences dans le domaine sécuritaire, selon la spécialité de chaque corps, la nature des besoins et exigences de l’étape », souligne-t-il dans une note énumérant le rôle et les interventions des FSI.

Le ministère évoque, également, la formation des membres des différents corps des forces de sécurité intérieure, en termes de formation de base, ou de formation continue, d’encadrement et de suivi, ou à travers des stages à l’intérieur et à l’étranger dans différents domaines en lien avec le volet sécuritaire.

Les forces de sécurité intérieure tendent à protéger les citoyens, visiteurs, et biens publics et privés, comme elles cherchent à sécuriser les sièges de souveraineté, les institutions de l’Etat, les édifices vitaux, les missions diplomatiques, ainsi que la sécurisation des échéances électorales, tout en contribuant à préserver les fondements du régime républicain, de la sécurité générale et la protection de biens publics et privés, ajoute le même département.

« Les forces de sécurité intérieure contribuent depuis des années à lutter contre le terrorisme, et les crimes organisés transfrontaliers, notamment l’émigration irrégulière, à travers la collecte des informations électroniques et sur le terrain, leur analyse, évaluation, en assurant le suivi, l’investigation, et en tentant de dévoiler les réseaux impliqués dans de tels actes, la nature de leur plans, et en organisant des opérations anticipatives visant à démanteler et à arrêter ces éléments, en coordination avec les unités militaires compétentes et les parties judiciaires concernées. Outre la consolidation de la coopération et l’échange d’informations et d’expériences avec les organisations régionales, internationales et les pays frères et amis ».

Les FSI ne ménagent aucun effort, mues par un sens patriotique, et avec abnégation, pour contrer tout ce qui est de nature à représenter une menace pour la société, les citoyens et les visiteurs de la Tunisie, et aux intérêts de notre pays à l’intérieur et à l’extérieur, sur le plan sécuritaire dans son acception globale, et ce dans le cadre de l’attachement à la souveraineté nationale et à l’application de la loi, en totale coordination avec le parquet et dans le cadre du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, et en tâchant à éclairer l’opinion publique, en vue de barrer la route devant les interprétations, les rumeurs, et différentes tentatives d’instrumentalisation à l’intérieur et à l’extérieur, conclut-il.

Gnetnews