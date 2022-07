Tunisie : Le ministère de l’Intérieur met au point une stratégie pour sécuriser la saison touristique

Le ministère de l’Intérieur annonce « avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser les vacances d’été et la saison touristique ».

En prévision de la saison touristique, et simultanément avec le démarrage du programme « vacances sûres, » sous le signe « pour la sécurité du citoyen », le ministère de l’Intérieur dit avoir mis au point une stratégie sécuritaire, reposant notamment sur la mobilisation des ressources humaines, et la mise à disposition des moyens matériels et logistiques pour sécuriser la saison touristique.

Outre la réouverture des postes frontaliers terrestres entre l’Algérie et la Tunisie, le 15 juillet, « avec la conjugaison des efforts de tous les corps administratifs et sécuritaires (police et garde nationales ainsi que protection civile) », le ministère indique avoir commencé ses actions en matière de sécurisation des voyages touristiques.

Le département de l’avenue Habib Bourguiba affirme veiller sur la sécurité des arrivants sur le territoire national à travers les différents passages terrestres, les aéroports et les ports.

Gnetnews