Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur prÃ©vient contre un trafic dense, Ã  l’occasion des vacances scolaires et des fÃªtes de fin d’annÃ©e

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur prévient contre un trafic dense, à l’occasion des vacances scolaires et des fêtes de fin d’année

Le ministère de l’Intérieur prévient, ce jeudi 15 décembre, contre la densité du trafic routier, à l’occasion des vacances scolaires et universitaires d’hiver, de l’année 2022, ainsi que des fêtes de fin d’année.

Les routes seront ainsi encombrées aux dates et horaires suivants :

*Jeudi 15 décembre 2022, de 10 : 00 à 22 : 00

*Vendredi 16 décembre 2022, de 10 : 00 à 22 : 00

*Samedi 17 décembre 2022, de 10 : 00 à 22 : 00

*Samedi 31 décembre 2022, de 12 : 00 à 06 : 00

*Dimanche 01er janvier 2023 de 12 : 00 à 22 : 00.

Le ministère de l’Intérieur incite les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires et à respecter les consignes de sécurité d’usage.

Il leur recommande d’éviter l’excès de vitesse, de se rebattre sur la droite, de s’abstenir du dépassement interdit, de respecter la distance de sécurité, d’éviter l’usage du portable au volant, de porter la ceinture de sécurité, de ne pas porter des objets à même de voiler la visibilité, et de ne pas transporter les passagers dans un moyen de locomotion inadapté.

Il appelle les piétons à la prudence, en traversant la route.

Le ministère de l’Intérieur dit mobiliser tous les moyens humains et matériels, pour renseigner et venir en aide aux usagers de la route, et leur propose de contacter les numéros de téléphone suivants en cas de nécessité :

*Direction de la police routière : 71.343.201, 71.342.787 ;

*Centre national d’information de la garde nationale : : 71.960.448

*Police nationale : 197

*Garde nationale : 193

*Protection civile : 198

