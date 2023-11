Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères s’attèle à la mise en place de services digitalisés E-consulat et E-visa

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a affirmé que la relation de la Tunisie avec l’Union européenne repose sur « le partenariat et le rapport d’égal à égal, chose qui s’est traduite à travers la signature d’un mémorandum d’entente autour du partenariat stratégique global entre les deux parties le 16 juillet 2023 ».

Intervenu hier, devant la commission des relations extérieures, de la coopération internationale, et des affaires des Tunisiens à l’étranger de l’Assemblée, autour du projet de budget 2024 de son ministère, Ammar a souligné « la position constante de la Tunisie envers la cause palestinienne, et son soutien sans conditions au peuple palestinien ».

Au sujet de la question migratoire, le ministre a indiqué que « la Tunisie oeuvre à traiter ce fléau conformément à une approche globale, en tentant de parvenir à un équilibre entre le fait de lutter contre la migration irrégulière d’un côté, et de faciliter les procédures de mobilité des personnes, et renforcer les canaux de la migration régulière, de l’autre ».

Le ministère oeuvre à sensibiliser les pays européens à la nécessité de renforcer leurs investissements en Tunisie, ce qui permet de créer des opportunités de travail et de traiter les conditions poussant vers l’émigration irrégulière, a-t-il dit.

En réponse aux questions des députés, Ammar a affirmé que son ministère oeuvre à améliorer les services consulaires, et à écourter les délais des prestations administratives et consulaires, ainsi que de l’émission des documents de l’état civil et des passeports, dans l’attente du parachèvement de la digitalisation de tels services et l’instauration des deux systèmes, E-consulat, et E-visa.

Le ministre a évoqué, en préambule, la faiblesse des ressources attribuées à son département dans le budget du nouvel exercice, ce qui en limite les ambitions, notamment en cette conjoncture internationale, ayant donné lieu à la hausse des frais de gestion des missions diplomatiques.

Le budget du ministère des Affaires étrangères est estimé à 344 millions de dinars, soit une hausse de 13 millions de dinars, ce qui représente 0.59 % du projet du budget de l’Etat de 2024.

Gnetnews